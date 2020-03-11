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В Словении число заразившихся коронавирусом возросло до 57 человек
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РИА Новости

В Словении число заразившихся коронавирусом возросло до 57 человек

17:23 11.03.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 мар - РИА Новости. В Словении 57 человек заболели новым коронавирусом, сообщило правительство страны в среду.
"До 14.00 (16.00 мск) мы протестировали 2270 человек. У 57 подтвержден коронавирус", - сообщило правительство Словении в Twitter.
При этом анонсированное ранее закрытие границы с Италией заменили усилением пограничного контроля.
Штаб гражданской защиты при МВД соседней Хорватии в среду оповестил граждан о 16 случаях заражения.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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