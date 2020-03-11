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Литва предостерегла НАТО от "стратегической ошибки" в отношении России
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РИА Новости

Литва предостерегла НАТО от "стратегической ошибки" в отношении России

17:20 11.03.2020 (обновлено: 17:33 11.03.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США рядом с батареей "Патриот" во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США "Патриот" в Литве
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пассивное поведение Запада "подогревает агрессию" России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Он предостерег НАТО от изменения политического курса в отношениях с Москвой. По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
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Кроме того, Науседа призвал не питать иллюзий в отношении восточного соседа.
"Россия остается явной и главной долгосрочной угрозой для НАТО. Россия сделала сознательный выбор и стремится разрушить устоявшийся миропорядок", — цитирует президента Sputnik Литва.
Западные политики неоднократно говорили о "российской угрозе". Чаще всего такие заявления звучат в Прибалтийских республиках и Польше. Москве не раз отмечала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что в НАТО знают об отсутствии у российских властей таких планов, однако альянс пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ границ России. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
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РоссияГитанас НауседаСергей ЛавровНАТОЛитваБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Более преданных псов чем прибалты, Америка не найдёт. Даже поляки проигрывают им.
11 марта, 17:48
Jora J
13740102
Повторяю анекдот в тему : Стоит на балконе (нато) Л.... и кричит идущему по улице русскому : Мужчина , я вас боюсь ! Русский : - Почему ? Л... - Вы меня изнасилуете . Русский - Как же я вас изнасилую ? Вы на балконе (нато) , а я иду по дороге ? Л... - А я сейчас к вам спущусь. Русский _ Вы что ? Ненормальная ? Л.... - В первый раз вижу мужчину который хочет меня изнасиловать и спрашивает : Нормальная я или нет. Русский - Да не хочу я вас насиловать. Мне работать надо. Дороги , мосты , дома строить , ракеты в космос запускать. Л.... - Вот вы будете спокойно себе работать , а я должна всё время думать , что вы меня хотите изнасиловать.
11 марта, 17:32
Филя Ром
65520014
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