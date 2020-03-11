Молдавия из-за вируса намерена штрафовать за несоблюдение карантина

КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Фадей Нагачевский на брифинге после заседания кабмина в среду сообщил, что в республике из-за коронавируса намерены ввести штрафы за несоблюдение норм карантина и нарушение запрета на массовые мероприятия.
"На заседании правительства был утвержден законопроект по изменению некоторых законодательных актов, разработанный с целью предотвращения распространения коронавируса, он должен позволить государственным учреждениям жестко реагировать на действия лиц, которые не соблюдают нормы карантина, запрет на массовые мероприятия. Предлагается изменение уголовного кодекса путем введения штрафа за подобные действия, также появится новая статья в кодексе о правонарушениях", - заявил Нагачевский.
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По словам главы Минюста, штраф за нарушение условий карантина составит 1300-1440 долларов для физических лиц, а также 2880-4320 долларов для юридических лиц. Также наказание предусмотрено и для тех, кто при въезде в страну пытается скрыть, что был в местах распространения коронавируса, штраф для них составит 1300-1400 долларов. Нагачевский надеется, что парламент сможет уже завтра рассмотреть и утвердить законопроект, чтобы он вступил в силу.
Ранее власти Молдавии сообщали о трех зафиксированных в стране случаях коронавируса. В больницах с подозрением на коронавирус находятся 22 пациента, из них восемь — дети. Минздрав с одобрения правительства запретил массовые мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах. С 11 по 31 марта власти обязали авиаоператоров не разрешать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Также полностью прекращено авиасообщение с Италией.
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