Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T17:20+0300
https://ria.ru/20200311/1568445810.html
Молдавия из-за вируса намерена штрафовать за несоблюдение карантина
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565540681_0:122:3072:1850_1036x0_80_0_0_efe89bb73c44027be76a959b30abe155.jpg
РИА Новости

Молдавия из-за вируса намерена штрафовать за несоблюдение карантина

17:20 11.03.2020
806
© REUTERS / Alexandros AvramidisКоронавирус
Коронавирус
© REUTERS / Alexandros Avramidis
Коронавирус. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Фадей Нагачевский на брифинге после заседания кабмина в среду сообщил, что в республике из-за коронавируса намерены ввести штрафы за несоблюдение норм карантина и нарушение запрета на массовые мероприятия.
"На заседании правительства был утвержден законопроект по изменению некоторых законодательных актов, разработанный с целью предотвращения распространения коронавируса, он должен позволить государственным учреждениям жестко реагировать на действия лиц, которые не соблюдают нормы карантина, запрет на массовые мероприятия. Предлагается изменение уголовного кодекса путем введения штрафа за подобные действия, также появится новая статья в кодексе о правонарушениях", - заявил Нагачевский.
Туристы в медицинских масках на площади Святого Марко в Венеции. 24 февраля 2020
26 февраля, 13:17
На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
По словам главы Минюста, штраф за нарушение условий карантина составит 1300-1440 долларов для физических лиц, а также 2880-4320 долларов для юридических лиц. Также наказание предусмотрено и для тех, кто при въезде в страну пытается скрыть, что был в местах распространения коронавируса, штраф для них составит 1300-1400 долларов. Нагачевский надеется, что парламент сможет уже завтра рассмотреть и утвердить законопроект, чтобы он вступил в силу.
Ранее власти Молдавии сообщали о трех зафиксированных в стране случаях коронавируса. В больницах с подозрением на коронавирус находятся 22 пациента, из них восемь — дети. Минздрав с одобрения правительства запретил массовые мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах. С 11 по 31 марта власти обязали авиаоператоров не разрешать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Также полностью прекращено авиасообщение с Италией.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
310100
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЮжная КореяКитайМолдавияИранИталияВ мире
Рекомендуем
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал просьбу итальянских адвокатов Путину
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии подтвердили новый случай заражения коронавирусом
Продажа медицинских масок
Премьер Греции объявил новые меры борьбы с коронавирусом
Скорая помощь Британии
В Британии резко выросло число случаев заражения коронавирусом
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Эрдоган пришел в турецкий парламент с тепловизором
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
В Румынии зафиксировали три новых случая коронавируса
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния