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2020-03-11T17:18+0300
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии укрепление интеграции
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РИА Новости

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии укрепление интеграции

17:18 11.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас по итогам переговоров заявили о заинтересованности в дальнейшем укреплении интеграции между странами в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"В ходе переговоров Мишустин и Румас подчеркнули заинтересованность в активизации российско-белорусского сотрудничества и дальнейшего укрепления интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии и в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров также была отмечена важность создания благоприятных экономических условий для свободы передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Затрагивались также темы отраслевого сотрудничества.
Главы правительств условились продолжать контакты по всем актуальным вопросам интеграционной повестки дня России и Белоруссии.
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Союзное государствоРоссияСергей РумасМихаил МишустинБелоруссияВ мире
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