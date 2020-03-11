Мишустин обсудил с премьером Белоруссии укрепление интеграции

"В ходе переговоров Мишустин и Румас подчеркнули заинтересованность в активизации российско-белорусского сотрудничества и дальнейшего укрепления интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии и в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.