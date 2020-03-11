Мишустин обсудил с премьером Белоруссии укрепление интеграции

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас по итогам переговоров заявили о заинтересованности в дальнейшем укреплении интеграции между странами в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"В ходе переговоров Мишустин и Румас подчеркнули заинтересованность в активизации российско-белорусского сотрудничества и дальнейшего укрепления интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии и в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров также была отмечена важность создания благоприятных экономических условий для свободы передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Затрагивались также темы отраслевого сотрудничества.
Главы правительств условились продолжать контакты по всем актуальным вопросам интеграционной повестки дня России и Белоруссии.