В МЧС предупредили о надвигающемся на Калининград урагане

КАЛИНИНГРАД, 11 мар - РИА Новости. Сильный ветер скоростью 25-30 метров в секунду, а на побережье — ураган до 35 метров в секунду ожидается в четверг в Калининградской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
"По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 марта с 15-18 часов ожидается очень сильный западный ветер 25-30 метров в секунду, на побережье ураган 32-35 метров в секунду, временами осадки в виде дождя. Рекомендуем в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при таком ветре есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью людей из-за возможного падения деревьев или обрушения рекламных щитов и других слабоукрепленных конструкций. В ГУ МЧС также отметили, что выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни.