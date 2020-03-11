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В МЧС предупредили о надвигающемся на Калининград урагане
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РИА Новости

В МЧС предупредили о надвигающемся на Калининград урагане

17:16 11.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 11 мар - РИА Новости. Сильный ветер скоростью 25-30 метров в секунду, а на побережье — ураган до 35 метров в секунду ожидается в четверг в Калининградской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
"По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 марта с 15-18 часов ожидается очень сильный западный ветер 25-30 метров в секунду, на побережье ураган 32-35 метров в секунду, временами осадки в виде дождя. Рекомендуем в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при таком ветре есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью людей из-за возможного падения деревьев или обрушения рекламных щитов и других слабоукрепленных конструкций. В ГУ МЧС также отметили, что выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьПроисшествия
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