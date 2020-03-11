В МЧС предупредили о надвигающемся на Калининград урагане

"По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 марта с 15-18 часов ожидается очень сильный западный ветер 25-30 метров в секунду, на побережье ураган 32-35 метров в секунду, временами осадки в виде дождя. Рекомендуем в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий", - говорится в сообщении.