Постпред России при ОЗХО призвал США отказаться от химического оружия

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США остаются последним государством в мире, обладающим химоружием, Москва призывает Вашингтон ликвидировать свой химический арсенал раньше намеченного срока, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин

"Мы все ближе подходим к реализации главнейшей задачи, стоящей перед ОЗХО – полному уничтожению всех объявленных запасов химического оружия. На сегодняшний день осталось лишь одно государство-участник, у которого имеются такие, - это США. Хотели бы призвать американских партнеров взвесить свои возможности относительно скорейшей ликвидации своего химического арсенала и сделать это раньше намеченного срока в строгом соответствии с положениями КЗХО", - заявил Шульгин, выступая на 93-й сессии Исполнительного Совета организации в Гааге

США ранее неоднократно переносили сроки ликвидации своего химоружия, что они изначально обязались сделать еще до 2007 года. В последний раз американские власти обещали ликвидировать запасы к 2023 году.

"Полагаем, что выполнить подобную задачу вполне по силам, так как у США есть для этого все необходимые финансовые, материальные, людские и технологическими ресурсы", - отметил Шульгин.