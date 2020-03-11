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Постпред России при ОЗХО призвал США отказаться от химического оружия
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РИА Новости

Постпред России при ОЗХО призвал США отказаться от химического оружия

17:15 11.03.2020 (обновлено: 17:29 11.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПлощадка открытого хранения обожженных боеприпасов
Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США остаются последним государством в мире, обладающим химоружием, Москва призывает Вашингтон ликвидировать свой химический арсенал раньше намеченного срока, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.
"Мы все ближе подходим к реализации главнейшей задачи, стоящей перед ОЗХО – полному уничтожению всех объявленных запасов химического оружия. На сегодняшний день осталось лишь одно государство-участник, у которого имеются такие, - это США. Хотели бы призвать американских партнеров взвесить свои возможности относительно скорейшей ликвидации своего химического арсенала и сделать это раньше намеченного срока в строгом соответствии с положениями КЗХО", - заявил Шульгин, выступая на 93-й сессии Исполнительного Совета организации в Гааге.
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США ранее неоднократно переносили сроки ликвидации своего химоружия, что они изначально обязались сделать еще до 2007 года. В последний раз американские власти обещали ликвидировать запасы к 2023 году.
"Полагаем, что выполнить подобную задачу вполне по силам, так как у США есть для этого все необходимые финансовые, материальные, людские и технологическими ресурсы", - отметил Шульгин.
Россия к сентябрю 2017 года полностью уничтожила все свое химоружие.
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РоссияОрганизация по запрещению химического оружияСШАВ мире
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