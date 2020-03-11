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Слуцкий сообщил об отмене форума "Развитие парламентаризма"
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РИА Новости

Слуцкий сообщил об отмене форума "Развитие парламентаризма"

17:14 11.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Совет Государственной думы в среду принял решение об отмене международного форума "Развитие парламентаризма", который планировалось провести в Москве летом этого года, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Совет Думы отменил проведение Международного форума "Развитие парламентаризма", который планировался с 28 июня по 1 июля в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Причина – меры профилактики против распространения коронавируса", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что сейчас многие международные площадки вынуждены приостановить свою работу.
"Безопасность есть безопасность, и здесь мы в первую очередь руководствуемся соображениями здоровья наших граждан", - заключил глава думского комитета.
Ранее о намерении отменить форум из-за ситуации с коронавирусом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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