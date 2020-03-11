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2020-03-11T17:34+0300
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Тилль Линдеманн обратился к поклонникам перед концертами в Москве
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РИА Новости

Тилль Линдеманн обратился к поклонникам перед концертами в Москве

17:34 11.03.2020
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© @till_lindemann_official/InstagramCкрин сторис со страницы Тилля Линдеманна в Instagram
Cкрин сторис со страницы Тилля Линдеманна в Instagram
© @till_lindemann_official/Instagram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Тилль Линдеманн согласился с решением организаторов концерта в Москве, изменить формат и время мероприятия.
В связи с мерами по безопасности, предпринятыми мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за коронавируса, организаторы концерта группы Lindemann, который состоится 15 марта, внесли изменения, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

"Концерты пройдут два раза: в 15:00 и 19:00. Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из них. Количество зрителей на каждом выступлении будет не более максимально допустимого (должно быть не более пяти тысяч человек. — Прим. ред.). Для тех, кто сможет посетить концерт в 15:00, будет доступно бесплатное повышение категории билета", — прокомментировали в компании, организовавшей выступления.

По их словам, участники Lindemann, в том числе и музыкант Тилль Линдеманн согласились с таким решением.
"Благодарим группу за то, что с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и пошли на беспрецедентные меры для сохранения концерта в Москве для своих поклонников", — уточнили организаторы.
Ранее фронтмен Rammstein успокаивал поклонников в сторис инстаграма, написав на русском языке — "Москва, все будет хорошо!" и на английском "Moscow don't worry!"
Сейчас на "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" применяются меры общей гигиены и дезинфекции, чтобы обеспечить безопасность посетителей и сотрудников от распространения вирусов.

Все контактные поверхности комплекса, в том числе ручки входных дверей регулярно обрабатываются антибактериальными средствами, которые соответствуют требованиям Роспотребнадзора", — рассказали в пресс-центре концертной площадки.

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КультураМузыкаНовости культурыТилль ЛиндеманнВТБМосква
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