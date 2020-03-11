Тилль Линдеманн обратился к поклонникам перед концертами в Москве

"Концерты пройдут два раза: в 15:00 и 19:00. Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из них. Количество зрителей на каждом выступлении будет не более максимально допустимого (должно быть не более пяти тысяч человек. — Прим. ред.). Для тех, кто сможет посетить концерт в 15:00, будет доступно бесплатное повышение категории билета", — прокомментировали в компании, организовавшей выступления.