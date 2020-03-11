Канада потратит почти 730 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

ТОРОНТО, 11 мар - РИА Новости. Власти Канады создадут фонд размером 728 миллионов долларов США для борьбы с COVID-19 в стране, заявил в среду премьер-министр Джастин Трюдо.
"Наше правительство создаст фонд реагирования на COVID-19 размером 1 миллиард долларов (728 миллионов долларов США), который будет предоставлять средства провинциям и территориям для подготовки (к борьбе с вирусом) и предотвращения распространения вируса", - заявил Трюдо.
Ранее сообщалось, что правительство Канады инвестирует 27 миллионов канадских долларов (20 миллионов долларов США) в исследования, посвященные COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса