Канада потратит почти 730 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

"Наше правительство создаст фонд реагирования на COVID-19 размером 1 миллиард долларов (728 миллионов долларов США), который будет предоставлять средства провинциям и территориям для подготовки (к борьбе с вирусом) и предотвращения распространения вируса", - заявил Трюдо.