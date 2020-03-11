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Канада потратит почти 730 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Канада потратит почти 730 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

17:13 11.03.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
ТОРОНТО, 11 мар - РИА Новости. Власти Канады создадут фонд размером 728 миллионов долларов США для борьбы с COVID-19 в стране, заявил в среду премьер-министр Джастин Трюдо.
"Наше правительство создаст фонд реагирования на COVID-19 размером 1 миллиард долларов (728 миллионов долларов США), который будет предоставлять средства провинциям и территориям для подготовки (к борьбе с вирусом) и предотвращения распространения вируса", - заявил Трюдо.
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Ранее сообщалось, что правительство Канады инвестирует 27 миллионов канадских долларов (20 миллионов долларов США) в исследования, посвященные COVID-19.
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