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https://ria.ru/20200311/1568445117.html
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
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РИА Новости

Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов

17:27 11.03.2020 (обновлено: 17:41 11.03.2020)
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Кадр из видео спящего на льду рыбака
Кадр из видео спящего на льду рыбака
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мужчина по имени Сергей, прославившийся благодаря видео "Нормально", похудел на 100 килограммов, сообщает челябинский портал "Хорошие новости".
Видео было снято в 2014 году. На нем полный рыбак спал на льду с оголенным животом. Мужчине задали вопрос, нормально ли все с ним. На что рыбак прохрипел: "Нормально". В итоге видео стало вирусным, а героя приглашали на телевидение. Тогда, как отмечает портал, он весил 200 килограммов. Однако после смерти матери и супруги Сергей решил взять себя в руки и сбросить лишний вес. Он начал больше двигаться, а также завел собаку. Кроме того, он разработал для себя специальную программу занятий.
© Фото : Хорошие новостиСергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
© Фото : Хорошие новости
Сергей Кузнецов
"Сижу, допустим, дома, смотрю телевизор, а сам напрягаю бицепс или мышцы груди. Получается спортивное напряжение мышц", — пояснил мужчина.
Однако питание мужчина не поменял. В первый год, как отмечает портал, он смог похудеть до 150 килограммов, а во второй год — до 97.
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5 сентября 2019, 18:52
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507167476
Обсудить 7
Челябинская областьОбщество
Популярные комментарии
Молодец мужик !
11 марта, 17:40
А Андрей Акулов
4800000
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