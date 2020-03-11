Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов

Видео было снято в 2014 году. На нем полный рыбак спал на льду с оголенным животом. Мужчине задали вопрос, нормально ли все с ним. На что рыбак прохрипел: "Нормально". В итоге видео стало вирусным, а героя приглашали на телевидение. Тогда, как отмечает портал, он весил 200 килограммов. Однако после смерти матери и супруги Сергей решил взять себя в руки и сбросить лишний вес. Он начал больше двигаться, а также завел собаку. Кроме того, он разработал для себя специальную программу занятий.