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В Брюсселе мужчину с азиатской внешностью ударили "за коронавирус"
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РИА Новости

В Брюсселе мужчину с азиатской внешностью ударили "за коронавирус"

17:11 11.03.2020
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© REUTERS / Heo RanЛюди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
© REUTERS / Heo Ran
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Мужчина с азиатской внешностью получил удар в лицо от прохожего в Брюсселе, обвинившего его в "распространении коронавируса", сообщает бельгийская La Libre.
"Брюссельская прокуратура сообщила в среду, что в минувшую субботу вечером в Брюсселе прохожий напал на мужчину с азиаткой внешностью, ударил по лицу и выкрикивал обвинения в распространении коронавируса на территории Бельгии", - говорится в сообщении.
Полиция задержала нападавшего и отпустила после допроса. Расследование продолжается.
В среду власти Бельгии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране: в больнице от осложнений скончалась 90-летняя пациентка. Всего в Бельгии по данным на 11 марта зафиксировано 314 случаев заражения коронавирусом.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБрюссельБельгияВ мире
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