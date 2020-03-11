В Брюсселе мужчину с азиатской внешностью ударили "за коронавирус"

"Брюссельская прокуратура сообщила в среду, что в минувшую субботу вечером в Брюсселе прохожий напал на мужчину с азиаткой внешностью, ударил по лицу и выкрикивал обвинения в распространении коронавируса на территории Бельгии", - говорится в сообщении.