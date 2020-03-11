Число заразившихся коронавирусом в Швеции превысило 460 человек

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тенгел заявил, что предпринимаемые сейчас меры должны быть в основном направлены на защиту уязвимых групп населения - людей пожилого возраста и людей с ослабленной иммунной системой. "Мы не будем фокусироваться на прибывающих из очагов заражения, поскольку на сегодняшний день эти очаги стало сложнее локализовать. Мы должны сфокусироваться на том, чтобы выявить тех из них, кто работает с пожилыми или с уязвимыми группами населения. Поэтому мы настоятельно рекомендуем оставаться дома всем, кто наблюдает у себя симптомы легочной инфекции", - заявил Тенгел.