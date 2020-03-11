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Число заразившихся коронавирусом в Швеции превысило 460 человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Швеции превысило 460 человек

17:08 11.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в масках на одной из улиц Милана
Девушки в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
СТОКГОЛЬМ, 11 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Швеции в среду достигло 461, сообщил в ходе пресс-конференции эпидемиолог Агентства здравоохранения страны Андерс Валленстен.
"На сегодня в Швеции мы подтвердили 461 случай", - заявил Валленстен журналистам.
Более половины случаев - около 230 - приходятся на регион Стокгольма. Двое заболевших в Стокгольме находятся в отделении интенсивной терапии. Число зараженных будет уточняться в течение дня.
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тенгел заявил, что предпринимаемые сейчас меры должны быть в основном направлены на защиту уязвимых групп населения - людей пожилого возраста и людей с ослабленной иммунной системой. "Мы не будем фокусироваться на прибывающих из очагов заражения, поскольку на сегодняшний день эти очаги стало сложнее локализовать. Мы должны сфокусироваться на том, чтобы выявить тех из них, кто работает с пожилыми или с уязвимыми группами населения. Поэтому мы настоятельно рекомендуем оставаться дома всем, кто наблюдает у себя симптомы легочной инфекции", - заявил Тенгел.
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Агентство здравоохранения до сегодняшнего дня не выступило с рекомендацией об отмене массовых мероприятий в стране. Также не были введены обязательные проверки в аэропорту для путешественников, прибывших из очагов распространения, несмотря на то, что большая часть заболевших на территории Швеции заразилась во время поездки на север Италии. Большинство школ и организаций работают в обычном режиме, небольшое число мероприятий отложено по инициативе организаторов.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыШвецияСтокгольм (город)В мире
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