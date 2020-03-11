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У второго депутата испанского парламента обнаружили коронавирус
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РИА Новости

У второго депутата испанского парламента обнаружили коронавирус

17:07 11.03.2020
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© REUTERS / Jennifer LorenziniЛюди в защитных масках во Флоренции, Италия
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
МАДРИД, 11 мар – РИА Новости. Крайне правая партия VOX сообщила в среду о втором случае заражения коронавирусом COVID-19 среди депутатов национального парламента Испании.
VOX отказалась назвать имя этого депутата, однако, по данным газеты Mundo, речь идет о представителе Кадиса - Карлосе Самбрано Гарсии. В настоящее время, по данным издания, он находится под карантином в своем доме в Сан-Фернандо (провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия).
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В сообщении партии говорится, что депутат не участвовал в воскресной партийной генеральной ассамблее в Мадриде и в последние десять дней не общался с другими представителями партии в конгрессе.
Во вторник стало известно, что коронавирус обнаружен у генерального секретаря партии Хавьера Ортеги Смита. Из-за этого было принято решение не проводить на этой неделе пленарные заседания, поскольку, как пояснила спикер конгресса депутатов Меричель Батет, на них не смогут присутствовать все 52 депутата от крайне правых из-за того, что все они находятся на карантине. Известно, что Смит заразился во время проведения в воскресенье партийной генеральной ассамблеи, в которой принимали участие девять тысяч человек. Партийное руководство возложило ответственность за инцидент на правительство Испании, поскольку в тот момент никаких ограничений на проведение массовых мероприятий не было.
В Испании по последним официальным данным зафиксировано более двух тысяч случаев заражения коронавирусом, 49 человек скончались. Наибольшее число зараженных – в Мадриде, Риохе, Стране Басков и Каталонии.
Власти автономных сообществ Мадрид и Риоха, а также столицы Страны Басков города Витория приняли решение о временном закрытии учебных заведений. Власти рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией приостановлено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд театров и культурных учреждений, библиотеки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.
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