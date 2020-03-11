У второго депутата испанского парламента обнаружили коронавирус

Во вторник стало известно, что коронавирус обнаружен у генерального секретаря партии Хавьера Ортеги Смита. Из-за этого было принято решение не проводить на этой неделе пленарные заседания, поскольку, как пояснила спикер конгресса депутатов Меричель Батет, на них не смогут присутствовать все 52 депутата от крайне правых из-за того, что все они находятся на карантине. Известно, что Смит заразился во время проведения в воскресенье партийной генеральной ассамблеи, в которой принимали участие девять тысяч человек. Партийное руководство возложило ответственность за инцидент на правительство Испании, поскольку в тот момент никаких ограничений на проведение массовых мероприятий не было.