В Тюмени женщина напала на гаишника после ссоры с возлюбленным

"Суд приговорил 31-летнюю тюменку, водителя автомобиля Toyota Vitz, к штрафу в размере 1 тысячи рублей за невыполнение законных требований сотрудников полиции, при этом смягчающим обстоятельством явилось наличие у нее малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

"Камера зафиксировала, что во время составления сотрудниками ГИБДД административного материала водитель пять раз попыталась покинуть патрульный автомобиль, не дожидаясь составления необходимых документов, молодая мать кричала, девять раз обругала инспектора нецензурно, 14 раз выражалась нецензурно в отношении своего телефонного собеседника и вообще девять раз пнула ногой стажера ДПС, пять раз пнула по двери и панели патрульного автомобиля", - говорится в сообщении.

За последние два года тюменка 20 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД и не всегда оплачивала штрафы. За отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь ее ожидает по решению суда штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. Наличие несовершеннолетнего ребенка в этом случае не является смягчающим обстоятельством, уточняет управление ГИБДД.