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В Тюмени женщина напала на гаишника после ссоры с возлюбленным
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РИА Новости

В Тюмени женщина напала на гаишника после ссоры с возлюбленным

17:06 11.03.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы
Сотрудник дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник дорожно-патрульной службы. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Суд оштрафовал на тысячу рублей жительницу Тюмени, которая грубо обругала сотрудников ДПС ГИБДД, одного из которых она также девять раз пнула, сообщает в среду госавтоинспекция Тюменской области.
"Суд приговорил 31-летнюю тюменку, водителя автомобиля Toyota Vitz, к штрафу в размере 1 тысячи рублей за невыполнение законных требований сотрудников полиции, при этом смягчающим обстоятельством явилось наличие у нее малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.
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Автоинспекторы остановили автомобиль в первом часу ночи 9 марта в одном из тюменских микрорайонов. У девушки-водителя присутствовали признаки опьянения, от прохождения освидетельствования на алкоголь она отказалась.
"Камера зафиксировала, что во время составления сотрудниками ГИБДД административного материала водитель пять раз попыталась покинуть патрульный автомобиль, не дожидаясь составления необходимых документов, молодая мать кричала, девять раз обругала инспектора нецензурно, 14 раз выражалась нецензурно в отношении своего телефонного собеседника и вообще девять раз пнула ногой стажера ДПС, пять раз пнула по двери и панели патрульного автомобиля", - говорится в сообщении.
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Прибывшая на место инцидента подруга автомобилистки пыталась оправдать такие ее действия тем, что с утра ее "бросил мужик, подарив 30 тюльпанов".
За последние два года тюменка 20 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД и не всегда оплачивала штрафы. За отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь ее ожидает по решению суда штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. Наличие несовершеннолетнего ребенка в этом случае не является смягчающим обстоятельством, уточняет управление ГИБДД.
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