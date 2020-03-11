Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске

ДОНЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Встреча контактной группы по Донбассу началась в Минске, среди обсуждаемых на заседании вопросов - согласование новых участков отвода сил, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В Минске началось очередное заседание контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве отметили, что на обсуждение вынесены вопросы, рассмотренные в ходе работы подгрупп. Среди них - согласование новых участков отвода сил, невыполнение украинскими силовиками мер по обеспечению устойчивого перемирия, поиск без вести пропавших, предоставление особого статуса Донбассу и его закрепление в конституции Украины.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения