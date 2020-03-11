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Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
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РИА Новости

Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске

17:02 11.03.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Встреча контактной группы по Донбассу началась в Минске, среди обсуждаемых на заседании вопросов - согласование новых участков отвода сил, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В Минске началось очередное заседание контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве отметили, что на обсуждение вынесены вопросы, рассмотренные в ходе работы подгрупп. Среди них - согласование новых участков отвода сил, невыполнение украинскими силовиками мер по обеспечению устойчивого перемирия, поиск без вести пропавших, предоставление особого статуса Донбассу и его закрепление в конституции Украины.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаМинскУкраинаВ мире
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