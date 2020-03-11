Обвиняемый в массовом ДТП в Екатеринбурге предстанет перед судом

Утром 4 августа водитель автомашины Kia Rio двигался по улице Малышева в сторону Московской и, не справившись с управлением, допустил касательное столкновение с автомобилем SsangYong, после чего врезался в Lada Priora, которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара автомобиль Lada отбросило в Toyota Avensis, а его - в Volkswagen Polo. Два человека из отечественной легковушки погибли, еще трое, включая водителя и пассажира Kia, были доставлены в больницу. Суд арестовал Васильева.