Обвиняемый в массовом ДТП в Екатеринбурге предстанет перед судом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Владимир Васильев, обвиняемый в аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, предстанет перед судом, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.
Утром 4 августа водитель автомашины Kia Rio двигался по улице Малышева в сторону Московской и, не справившись с управлением, допустил касательное столкновение с автомобилем SsangYong, после чего врезался в Lada Priora, которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара автомобиль Lada отбросило в Toyota Avensis, а его - в Volkswagen Polo. Два человека из отечественной легковушки погибли, еще трое, включая водителя и пассажира Kia, были доставлены в больницу. Суд арестовал Васильева.
"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу… Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга", - говорится в сообщении.