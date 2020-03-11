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Обвиняемый в массовом ДТП в Екатеринбурге предстанет перед судом
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РИА Новости

Обвиняемый в массовом ДТП в Екатеринбурге предстанет перед судом

16:57 11.03.2020
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© Фото : ГУ МВД по Свердловской областиНа месте ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. 4 августа 2019
На месте ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. 4 августа 2019
© Фото : ГУ МВД по Свердловской области
На месте ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. 4 августа 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Владимир Васильев, обвиняемый в аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, предстанет перед судом, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.
Утром 4 августа водитель автомашины Kia Rio двигался по улице Малышева в сторону Московской и, не справившись с управлением, допустил касательное столкновение с автомобилем SsangYong, после чего врезался в Lada Priora, которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара автомобиль Lada отбросило в Toyota Avensis, а его - в Volkswagen Polo. Два человека из отечественной легковушки погибли, еще трое, включая водителя и пассажира Kia, были доставлены в больницу. Суд арестовал Васильева.
"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу… Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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