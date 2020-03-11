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Вайнштейн приехал в суд в кресле-каталке
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РИА Новости

Вайнштейн приехал в суд в кресле-каталке

16:55 11.03.2020
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© REUTERS / Eduardo MunozХарви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
© REUTERS / Eduardo Munoz
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
НЬЮ-ЙОРК, 11 мар – РИА Новости. Обвиняемый в изнасиловании голливудский продюсер Харви Вайнштейн появился в зале суда Нью-Йорка, где сегодня ему вынесут приговор, в кресле-каталке и наручниках, передает корреспондент РИА Новости.
Вайнштейна вкатили в кресле-каталке. Затем пристав снял с него наручники. Продюсер сильно небрит. Ранее СМИ сообщали, что 67-летний Вайнштейн перенес процедуру по стентированию сердца.
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В верховном суде штата Нью-Йорк в среду озвучат приговор Вайнштейну. Ранее присяжные признали его виновным по двум из пяти пунктов обвинения: в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, работавшей в команде реалити-шоу "Проект Подиум", а также изнасиловании стилистки Джессики Манн. Обе они присутствуют в суде. Продюсеру грозит до 29 лет тюрьмы.
Присяжные оправдали Вайнштейна по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного.
Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения.
Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
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КультураХарви ВайнштейнСШАВ мире
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