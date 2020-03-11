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Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения
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РИА Новости

Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения

16:53 11.03.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства
Председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра здравоохранения России Татьяну Яковлеву и назначил ее на должность первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, следует из распоряжения Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портал правовой информации.
"Назначить Яковлеву Татьяну Владимировну первым заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства, освободив ее от занимаемой должности",- говорится в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Михаил МишустинПравительство РФПолитика
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