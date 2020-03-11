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В Екатеринбурге проверят больницу после смерти пациентки в коридоре
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РИА Новости

В Екатеринбурге проверят больницу после смерти пациентки в коридоре

16:44 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Росздравнадзор проверит качество учреждения и своевременность оказания медпомощи после смерти пациентки в коридоре больницы в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в сообществе "Лампа. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что сотрудники городской клинической больницы №20 перетащили в коридор и поставили рядом с туалетом кровать пациентки, госпитализированной с панкреатитом, из-за того, что она сильно кричала от боли. Подчеркивалось, что, несмотря на просьбы супруга женщины помочь, медики утверждали, что женщина спит, а спустя несколько часов констатировали ее смерть. Ранее Минздрав России направлял обращение в Росздравнадзор с просьбой проверить данные о смерти пациентки.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи пациентке городской клинической больницы №20 (город Екатеринбург), которая, по сообщениям СМИ, скончалась в коридоре медучреждения", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ЕкатеринбургПроисшествия
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