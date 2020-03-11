В Екатеринбурге проверят больницу после смерти пациентки в коридоре

"Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи пациентке городской клинической больницы №20 (город Екатеринбург), которая, по сообщениям СМИ, скончалась в коридоре медучреждения", - говорится в сообщении.