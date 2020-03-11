ЦИК не прогнозирует проблем из-за вируса на голосовании по Конституции

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не прогнозирует проблем при голосовании по поправкам в конституцию из-за коронавируса.
"Я рассчитываю на то, что наши соответствующие службы сработают очень эффективно. Пока они заслужили только похвалу на уровне ВОЗ. Надеюсь, что так и будет. Я надеюсь, что никаких матовых ситуаций у нас не будет. В любом случае, мы готовы к любому развитию событий и предусматриваем те или иные ситуации, которые могут складываться в том или ином регионе", - сказала Памфилова журналистам, отвечая на вопрос о перспективах применения электронного голосования в Москве в случае введения экстренных мер по борьбе с коронавирусом.
Она добавила, что ЦИК надеется на осознанность граждан.
"Зная, насколько образованные наши граждане, насколько они ответственно относятся, сейчас особенно, и к своему здоровью, и к элементарным средствам гигиены и процедурам, надеюсь, что совместными усилиями мы справимся с этой проблемой, которая сейчас существует в мире", - добавила Памфилова.
ПРедседатель ЦИК подчеркнула, что главное - это здоровье граждан.