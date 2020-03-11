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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T16:44+0300
https://ria.ru/20200311/1568443652.html
ЦИК не прогнозирует проблем из-за вируса на голосовании по Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568256770_0:219:3003:1908_1036x0_80_0_0_c0d6526f833855d8c3d66db742643e02.jpg
РИА Новости

ЦИК не прогнозирует проблем из-за вируса на голосовании по Конституции

16:44 11.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не прогнозирует проблем при голосовании по поправкам в конституцию из-за коронавируса.
"Я рассчитываю на то, что наши соответствующие службы сработают очень эффективно. Пока они заслужили только похвалу на уровне ВОЗ. Надеюсь, что так и будет. Я надеюсь, что никаких матовых ситуаций у нас не будет. В любом случае, мы готовы к любому развитию событий и предусматриваем те или иные ситуации, которые могут складываться в том или ином регионе", - сказала Памфилова журналистам, отвечая на вопрос о перспективах применения электронного голосования в Москве в случае введения экстренных мер по борьбе с коронавирусом.
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Она добавила, что ЦИК надеется на осознанность граждан.
"Зная, насколько образованные наши граждане, насколько они ответственно относятся, сейчас особенно, и к своему здоровью, и к элементарным средствам гигиены и процедурам, надеюсь, что совместными усилиями мы справимся с этой проблемой, которая сейчас существует в мире", - добавила Памфилова.
ПРедседатель ЦИК подчеркнула, что главное - это здоровье граждан.
Заседание Государственной Думы РФ
Вчера, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
6500410
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