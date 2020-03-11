ЦИК не прогнозирует проблем из-за вируса на голосовании по Конституции

"Я рассчитываю на то, что наши соответствующие службы сработают очень эффективно. Пока они заслужили только похвалу на уровне ВОЗ. Надеюсь, что так и будет. Я надеюсь, что никаких матовых ситуаций у нас не будет. В любом случае, мы готовы к любому развитию событий и предусматриваем те или иные ситуации, которые могут складываться в том или ином регионе", - сказала Памфилова журналистам, отвечая на вопрос о перспективах применения электронного голосования в Москве в случае введения экстренных мер по борьбе с коронавирусом.