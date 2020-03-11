На Ямале число детей, которые отдохнут в лагерях, вырастет на 12,6%

"Этим летом юные ямальцы смогут отдохнуть не только в уже полюбившихся базах, но и "прокачать" свои знания и навыки на профильных сменах. Например, 200 человек отправятся в Сочи в лагерь для одаренных учащихся образовательного центра "Сириус". Еще 150-200 детей планируется направить в лагерь с углубленным изучением иностранного языка. Также в этом году будут организованы две смены спортивной направленности: на базе лагерей Тюменской области и Болгарии", - отмечается в сообщении.