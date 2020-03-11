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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-03-11T16:37+0300
https://ria.ru/20200311/1568443332.html
На Ямале число детей, которые отдохнут в лагерях, вырастет на 12,6%
https://cdn22.img.ria.ru/images/151494/25/1514942594_0:4:3198:1803_1036x0_80_0_0_f8b5496b63f2891a8af7ecfb89346f26.jpg
РИА Новости

На Ямале число детей, которые отдохнут в лагерях, вырастет на 12,6%

16:37 11.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети на набережной в Анапе
Дети на набережной в Анапе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дети на набережной в Анапе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Число детей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), которые летом отдохнут в лагерях за счет регионального бюджета, в 2020 году вырастет на 12,6% и превысит 6,5 тысячи человек, сообщает в среду пресс-служба губернатора.
"В детских оздоровительных лагерях за счет окружных средств отдохнут более 6,5 тысячи ямальских детей. Для сравнения, в прошлом году в лагерях России и зарубежья побывали 5775 мальчишек и девчонок", - говорится в сообщении.
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В этом году даты начала приема заявок зависят от региона отдыха. Так, в детские лагеря Крыма прием заявок от льготных категорий граждан пройдет с 12 по 18 марта, а с 19 марта – для всех категорий граждан на общих основаниях. В учреждения отдыха Тюменской области и Краснодарского края (Анапа) заявки от льготников будут приниматься с 19 по 25 марта, далее с 26 марта – на общих основаниях.
Старт заявочной кампании на отдых в Болгарии един – 26 марта. Льготники, не успевшие подать заявку в первоочередном порядке, смогут претендовать на отдых, но уже на общих основаниях, уточняет пресс-служба.
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"Этим летом юные ямальцы смогут отдохнуть не только в уже полюбившихся базах, но и "прокачать" свои знания и навыки на профильных сменах. Например, 200 человек отправятся в Сочи в лагерь для одаренных учащихся образовательного центра "Сириус". Еще 150-200 детей планируется направить в лагерь с углубленным изучением иностранного языка. Также в этом году будут организованы две смены спортивной направленности: на базе лагерей Тюменской области и Болгарии", - отмечается в сообщении.
Заявки на участие в профильных сменах будут приниматься в уполномоченных органах муниципальных образований. Исключение - "Сириус": для поездки в этот центр будет конкурсный отбор на сайте самого центра.
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Новшества коснулись и организации детских смен в Болгарии. Так, в 2020 году на Ямале запускается пилотный проект с привлечением средств родителей для софинансирования стоимости детского отдыха и оздоровления. Это позволит отдохнуть большему количеству детей – в 2019 году в Болгарии побывал 1001 ребенок, в этом году смогут поехать 1227 детей. Размер родительской платы составит 10% от стоимости отдыха, а в случае повторной поездки в лагерь за пределами РФ – 50%, сообщает пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округОбразовательный центр "Сириус"Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Тюменская областьАнапаКраснодарский крайБолгарияОбщество
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