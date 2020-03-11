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В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за угрозы коронавируса
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РИА Новости

В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за угрозы коронавируса

16:37 11.03.2020
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© REUTERS / YonhapИзмерение температуры водителя автомобиля
Измерение температуры водителя автомобиля
© REUTERS / Yonhap
Измерение температуры водителя автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство Венгрии объявило в стране режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового коронавируса, сообщил официальный представитель правительства Золтан Ковач.
"Правительство Венгрии объявляет чрезвычайное положение в связи с угрозой коронавируса. Вскоре могут последовать дополнительные превентивные меры", - написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.
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Как сообщало местное издание Daily News Hungary, в стране выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Инфекция обнаружена у восьми иранцев, одного британца и четырех граждан Венгрии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЗолтан КовачКоронавирусыВОЗВенгрияВ мире
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