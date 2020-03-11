В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 503 человек

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым Число случаев заражения новым коронавирусом Нидерландах достигло 503, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Во вторник сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах достигло 382.

"Инфекция COVID-19 выявлена еще у 121 человека. Таким образом, общее число заболевших достигло 503", - сообщается на сайте института.

Кроме того, в Нидерландах скончался пятый человек с коронавирусом.