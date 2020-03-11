Итальянские юристы попросили Путина о помощи из-за вспышки COVID-19

РИМ, 11 мар – РИА Новости. Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") обратилась к руководству Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") обратилась к руководству Российской Федерации с просьбой направить гуманитарный груз на север Италии для борьбы с распространением коронавируса , рассказал РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли.

"Европейский союз не проявил солидарности и показал много эгоизма в отношении Италии. Мы считаем, что Италия должна обратиться к России как стране-партнеру. Мы просим у Путина направить в Неаполь груз масок с фильтрами и наборов по предотвращению заражения", - заявил адвокат.

В обращении, поступившем в агентство, ассоциация просит итальянское правительство принять срочные меры по обеспечению населения средствами санитарной защиты - масками, одноразовыми перчатками, очками и стерилизаторами.

"Мы не можем не обратиться за помощью к Российской Федерации - стране, все еще мало затронутой COVID-19. В связи с этим мы просим президента России разрешить отправку в Южную Италию грузового судна с масками FPP3, чтобы защитить незараженные районы и помочь населению путем отправки аппаратов интенсивной терапии", - говорится в документе.

По словам Тирелли, его ассоциация состоит из сотни ведущих специалистов в сфере экстрадиции и международного уголовного права и является частью общенационального союза адвокатов, работающих с уголовными процессами.

"Коронавирус может изменить карту экономических отношений в Европе и связи между странами. В Италии существует недовольство ЕС, и широкие слои населения поддерживают Россию", - говорит адвокат.