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Итальянские юристы попросили Путина о помощи из-за вспышки COVID-19
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РИА Новости

Итальянские юристы попросили Путина о помощи из-за вспышки COVID-19

16:32 11.03.2020 (обновлено: 16:47 11.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в аптеке
Продажа медицинских масок в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продажа медицинских масок в аптеке. Архивное фото
РИМ, 11 мар – РИА Новости. Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") обратилась к руководству Российской Федерации с просьбой направить гуманитарный груз на север Италии для борьбы с распространением коронавируса, рассказал РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли.
"Европейский союз не проявил солидарности и показал много эгоизма в отношении Италии. Мы считаем, что Италия должна обратиться к России как стране-партнеру. Мы просим у Путина направить в Неаполь груз масок с фильтрами и наборов по предотвращению заражения", - заявил адвокат.
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В обращении, поступившем в агентство, ассоциация просит итальянское правительство принять срочные меры по обеспечению населения средствами санитарной защиты - масками, одноразовыми перчатками, очками и стерилизаторами.
"Мы не можем не обратиться за помощью к Российской Федерации - стране, все еще мало затронутой COVID-19. В связи с этим мы просим президента России разрешить отправку в Южную Италию грузового судна с масками FPP3, чтобы защитить незараженные районы и помочь населению путем отправки аппаратов интенсивной терапии", - говорится в документе.
По словам Тирелли, его ассоциация состоит из сотни ведущих специалистов в сфере экстрадиции и международного уголовного права и является частью общенационального союза адвокатов, работающих с уголовными процессами.
"Коронавирус может изменить карту экономических отношений в Европе и связи между странами. В Италии существует недовольство ЕС, и широкие слои населения поддерживают Россию", - говорит адвокат.
Он подчеркнул, что предотвращение распространения вспышки на юге Италии необходимо с тем, чтобы она не успела перейти на них из северных районов. "Если на флоте начинают тонуть корабли, то запасные части для ремонта надо направлять тем, кто находится в безопасности", - подчеркнул Тирелли.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВладимир ПутинИталияВ мире
Популярные комментарии
Это когда их прижмет они ласковые. А как только поверят в какую нибудь сказку от союзничка, готовы нож вонзить в спину. Пусть варятся в своем соку сами, без нас как нибудь.
11 марта, 16:47
llevone2017
2000003
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