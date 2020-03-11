СМИ: в США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Конференцию, посвященную ведению бизнеса в условиях распространения нового типа коронавируса, отменили в США из-за коронавируса, передает агентство Блумберг.
Согласно агентству, в Нью-Йорке 13 марта должен был пройти круглый стол под названием Doing Business Under Coronavirus ("Ведение бизнеса во время коронавируса"), однако Совет по международным отношениям (CFR), выступавший организатором, отменил запланированное событие из-за вспышки COVID-19.
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Отмечается, что CFR также отменил ряд других конференций, которые должны были пройти в стране с 11 марта по 3 апреля.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 тысячу в 37 штатах.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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