СМИ: в США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса

Согласно агентству, в Нью-Йорке 13 марта должен был пройти круглый стол под названием Doing Business Under Coronavirus ("Ведение бизнеса во время коронавируса"), однако Совет по международным отношениям (CFR), выступавший организатором, отменил запланированное событие из-за вспышки COVID-19.

Отмечается, что CFR также отменил ряд других конференций, которые должны были пройти в стране с 11 марта по 3 апреля.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 тысячу в 37 штатах.