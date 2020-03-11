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Новости Подмосковья
2020-03-11T16:30+0300
https://ria.ru/20200311/1568442662.html
Свыше 1,5 млн тонн мусора направили на вторичную переработку в МО
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442328_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_27ef1910d0419c9c3d445c3d9eb1e6da.jpg
РИА Новости

Свыше 1,5 млн тонн мусора направили на вторичную переработку в МО

16:30 11.03.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовВыгрузка мусора из контейнера в мусоровоз
Выгрузка мусора из контейнера в мусоровоз
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Подмосковье на вторичную переработку отправили более 1,5 миллиона тонн мусора, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.
Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин выразил благодарность жителям региона за то, что они активно участвуют в разделении твердых коммунальных отходов. По словам Хромушина, благодаря ответственности жителей в Московской области удалось закрыть 28 мусорных полигонов.

"На сегодняшний день на территории региона введены в эксплуатацию семь современных комплексов по переработке отходов, пять из них работают в полную мощность, на двух продолжаются пуско-наладочные работы", — пояснил Хромушин.

Они находятся на территории городских округов Зарайский, Коломенский, Клин, Сергиев Посад, Серебряные Пруды, Рошаль и Егорьевск.
"Вместе мы сделаем наш регион комфортным для проживания, работы и отдыха!" — резюмировал Евгений Хромушин.
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Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинМинистерство ЖКХ Московской областиМосковская область (Подмосковье)
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