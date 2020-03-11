Свыше 1,5 млн тонн мусора направили на вторичную переработку в МО

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Подмосковье на вторичную переработку отправили более 1,5 миллиона тонн мусора, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.
Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин выразил благодарность жителям региона за то, что они активно участвуют в разделении твердых коммунальных отходов. По словам Хромушина, благодаря ответственности жителей в Московской области удалось закрыть 28 мусорных полигонов.
"На сегодняшний день на территории региона введены в эксплуатацию семь современных комплексов по переработке отходов, пять из них работают в полную мощность, на двух продолжаются пуско-наладочные работы", — пояснил Хромушин.
Они находятся на территории городских округов Зарайский, Коломенский, Клин, Сергиев Посад, Серебряные Пруды, Рошаль и Егорьевск.
"Вместе мы сделаем наш регион комфортным для проживания, работы и отдыха!" — резюмировал Евгений Хромушин.