Осужденная за взятки экс-глава избиркома Коми обжаловала приговор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Апелляционная жалоба на приговор экс-главы избиркома республики Коми Елены Шабаршиной, осужденной за взятки на 6 лет, а также ее адвоката поступила в Верховный суд Коми, сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.
"Рассмотрение жалобы Шабаршиной и ее адвоката на приговор Сыктывкарского городского суда назначено на 7 апреля", - сообщили журналистам в пресс-службе.
Ранее городской суд приговорил Шабаршину к шести годам лишения свободы за взятки, полученные за информацию о ходе и итогах выборов. Как сообщала пресс-служба управления СК региона, в 2010-2015 годах Шабаршина ежемесячно получала от тогдашнего замглавы Коми Алексея Чернова в качестве взятки деньги за предоставление оперативной информации о ходе и итогах выборов. Всего она получила в качестве денежного вознаграждения 1,56 миллиона рублей. На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась, отмечали в СУ СКР Коми.
Алексей Чернов, фигурант громкого дела о коррупции, в рамках которого экс-глава Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии, был осужден в июне на 9 лет.