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Осужденная за взятки экс-глава избиркома Коми обжаловала приговор
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РИА Новости

Осужденная за взятки экс-глава избиркома Коми обжаловала приговор

16:29 11.03.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Апелляционная жалоба на приговор экс-главы избиркома республики Коми Елены Шабаршиной, осужденной за взятки на 6 лет, а также ее адвоката поступила в Верховный суд Коми, сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.
"Рассмотрение жалобы Шабаршиной и ее адвоката на приговор Сыктывкарского городского суда назначено на 7 апреля", - сообщили журналистам в пресс-службе.
Полиция
7 марта, 21:50
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Ранее городской суд приговорил Шабаршину к шести годам лишения свободы за взятки, полученные за информацию о ходе и итогах выборов. Как сообщала пресс-служба управления СК региона, в 2010-2015 годах Шабаршина ежемесячно получала от тогдашнего замглавы Коми Алексея Чернова в качестве взятки деньги за предоставление оперативной информации о ходе и итогах выборов. Всего она получила в качестве денежного вознаграждения 1,56 миллиона рублей. На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась, отмечали в СУ СКР Коми.
Алексей Чернов, фигурант громкого дела о коррупции, в рамках которого экс-глава Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии, был осужден в июне на 9 лет.
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Республика КомиАлексей ЧерновСледственный комитет России (СК РФ)Вячеслав ГайзерОбщество
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