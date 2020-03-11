СМИ сообщили об отправке китайских экспертов в Италию из-за COVID-19

Ранее глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с итальянским коллегой Луиджи ди Майо заявил, что Китай окажет гуманитарную помощь Италии и готов направить группу специалистов для оказания помощи итальянской стороне в борьбе с распространением COVID-19. Глава МИД Италии сообщил, что страна испытывает острую нехватку медицинских товаров из-за распространения коронавирусной инфекции и надеется на то, что Китай сможет оказать помощь.
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Синьхуа отмечает, что пять экспертов присоединятся к группе специалистов-добровольцев, которую организовало Китайское общество Красного Креста. После этого весь коллектив отправится в Италию.
"Как только прилетим в Италию, начнем изучать ситуацию в этой стране, будем обмениваться опытом по борьбе с эпидемией и будем сотрудничать с итальянскими медиками", - цитирует агентство представителя одной из сычуаньских больниц Ляна Цзунганя.
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 10 тысяч случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 1004 человека, погиб 631.
Всего в мире новым коронавирусом заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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