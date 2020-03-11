В Словакии могут наказать Церковь за отказ от мер против коронавируса

"Необходимо всем тем, кто опасается, что могут при совместных богослужениях заразиться поцелуями святых икон или питьем из одного бокала, подчеркнуть, что Причастие (Евхаристия) не было, не является и никогда не будет причиной болезни и смерти, но наоборот – является источником новой жизни в Христе, отпущения грехов и оздоровления души и тела", - говорится в сообщении.