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Религия и мировоззрение
2020-03-11T16:46+0300
https://ria.ru/20200311/1568442238.html
В Словакии могут наказать Церковь за отказ от мер против коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155502/90/1555029037_0:137:3077:1867_1036x0_80_0_0_7722e2d8771b8e402c3cc70f189cd9a9.jpg
РИА Новости

В Словакии могут наказать Церковь за отказ от мер против коронавируса

16:24 11.03.2020 (обновлено: 16:46 11.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
ПРАГА, 11 мар – РИА Новости. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини готов инициировать санкции против местной православной Церкви, если она не будет соблюдать меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает телеканал TAZ.
В понедельник число зараженных вирусом COVID-19 в Словакии возросло до семи человек. В это число не входит семья из четырех граждан Словакии, постоянно проживающих в Австрии и показавших при тестировании положительный результат, данные по ним регистрируются австрийскими органами здравоохранения.
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Премьер напомнил, что возглавляемый им кризисный штаб запретил в республике со вторника на 14 дней проведение всех массовых общественных мероприятий, включая богослужения, и руководство католической церкви приняло соответствующие меры. Однако, по словам Пеллегрини, руководство православной церкви в Словакии отказалось отменить свои богослужения.
"Я удивлен и разочарован этими действиями, церковь существует для того, чтобы помогать людям, а не для того, чтобы в интересах эгоистического следования традициям ставить под угрозу общественное здоровье", - сказал премьер.
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Пеллегрини намерен обратиться к руководителям православной церкви в Словакии с просьбой, чтобы они изменили свое мнение и действия. По словам Пеллегрини, власти республики могут рассматривать действия православной церкви как несущие угрозу общественному здоровью и реагировать на это соответствующими мерами.
"Если они (руководители православной церкви) не будут уважать распоряжения и будут твердо стоять на своем, я буду первым, кто будет инициировать против них необходимые санкции", - подчеркнул премьер.
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Вместе с тем в заявлении на сайте Православной церкви Чешских земель и Словакии за подписью митрополита Ростислава и архиепископа Юрая говорится, что вопреки эпидемии Православная церковь в Словакии считает обязательным напомнить своим верующим о необходимости обеспечения своих духовных потребностей.
"Необходимо всем тем, кто опасается, что могут при совместных богослужениях заразиться поцелуями святых икон или питьем из одного бокала, подчеркнуть, что Причастие (Евхаристия) не было, не является и никогда не будет причиной болезни и смерти, но наоборот – является источником новой жизни в Христе, отпущения грехов и оздоровления души и тела", - говорится в сообщении.
Получить комментарий руководства Православной церкви Чешских земель и Словакии по поводу слов Пеллегрини пока не удалось.
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