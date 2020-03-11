Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года

Если же все необходимые меры примут вовремя, экономический шок будет временным, добавила глава ЕЦБ.

Регулятор рассматривает все возможные инструменты для "супердешевого финансирования" и возможности обеспечивать ликвидность и выдавать кредиты.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила на пресс-конференции, что на европейском уровне уже есть договоренность о создании инвестиционного фонда на 25 миллиардов долларов для поддержки пострадавших экономик.