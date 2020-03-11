Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Европе грозит серьезный экономический шок, если политики не примут срочных мер из-за распространения коронавируса, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе телефонной конференции с лидерами стран ЕС.
Как рассказал Bloomberg осведомленный источник, Лагард отметила, что без скоординированных действий ЕС ожидает "сценарий, который напомнит о финансовом кризисе 2008 года".
Если же все необходимые меры примут вовремя, экономический шок будет временным, добавила глава ЕЦБ.
Регулятор рассматривает все возможные инструменты для "супердешевого финансирования" и возможности обеспечивать ликвидность и выдавать кредиты.
Сейчас в ЕЦБ активно готовятся к заседанию, которое состоится 12 марта. По словам Лагард, какие бы меры ни принял регулятор, ему будет необходима поддержка европейских правительств.
В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила на пресс-конференции, что на европейском уровне уже есть договоренность о создании инвестиционного фонда на 25 миллиардов долларов для поддержки пострадавших экономик.