В Германии число случаев заражения коронавирусом возросло до 1565

БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Количество случаев коронавируса в ФРГ выросло до 1565, это на 269 больше по сравнению с данными, опубликованными во вторник вечером институтом Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране, сообщил в среду телеканал N24.
"Случаев заражения коронавирусом 1565, три человека скончались", - сообщил телеканал.
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В среду стало известно о гибели от последствий коронавируса третьего человека в Германии. Все случаи зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалия, в частности, в городе Эссен погибла 89-летняя женщина, еще два человека скончались в округе Хайнсберг. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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