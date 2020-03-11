Молдавия прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса

КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику сообщил журналистам в среду, что республика прекратила авиасообщение с Италией из-за угрозы распространения коронавируса.
"Нам пришлось прекратить авиасообщение с Италией, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Это чрезвычайная мера, которую мы хотели избежать, но нам пришлось ее принять", - заявил Кику.
Авиасообщение прекращено до 31 марта с возможностью продления этого срока. По словам премьера, наземная граница страны остается открытой для всех граждан Молдавии, которые хотят вернуться домой.
Ранее власти Молдавии сообщали о трех зафиксированных в стране случаях коронавируса. В больницах с подозрением на коронавирус находятся 22 пациента, из них восемь — дети. Минздрав с одобрения правительства запретил массовые мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах. С 11 по 31 марта власти обязали авиаоператоров не разрешать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи.
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