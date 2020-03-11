В Подмосковье не подтвердили данные о появлении новых ядовитых змей

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В министерстве экологии и природопользования Московской области не подтвердили информацию о появлении на территории региона нового вида ядовитых змей.
Ранее жительница Воскресенска на своей странице в социальной сети "Вконтакте" рассказала, что обнаружила вблизи реки Натынка скопление гадюк черного цвета. Горожане предположили, что находкой оказались гадюки Никольского – вид змей, чьи укусы особенно болезненны.
"Специалисты природоохранного фонда "Верховье", которые по заказу Минэкологии ведут полевые исследования, опровергли эту информацию. Гадюка Никольского обитает в лесостепных зонах России, и Подмосковье не входит в их ареал", - говорится в сообщении.
Эксперты рассказали, что среди гадюк обыкновенных встречаются особи, имеющие абсолютно черный окрас – это так называемые змеи-меланисты.
Гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Подмосковья, чаще всего этот вид встречается в северной части региона. В последние годы гадюку видели в Егорьевске, Зарайске, Клину, Луховицах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Серебряных Прудах, Шатуре, Лотошино, Ногинске, Сергиевом Посаде, Серпухове, Можайске и Талдоме.
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