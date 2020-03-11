В Подмосковье не подтвердили данные о появлении новых ядовитых змей

"Специалисты природоохранного фонда "Верховье", которые по заказу Минэкологии ведут полевые исследования, опровергли эту информацию. Гадюка Никольского обитает в лесостепных зонах России, и Подмосковье не входит в их ареал", - говорится в сообщении.