Правительство Украины ввело карантин до 3 апреля

КИЕВ, 11 мар – РИА Новости. Правительство Украины ввело карантинный режим в учебных заведениях и запретило проводить массовые мероприятия из-за коронавируса.
Ограничения продлятся три недели.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
На прошлой неделе минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
В минздраве рассказали, что состояние пациента стабильное, температура нормальная, имеется слабость, лечение продолжается. За его женой также наблюдают медики, через некоторое время ей снова сделают тест на COVID-19.
10 марта, 16:14В ЛНР обвинили Киев в спекуляциях на тему коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.