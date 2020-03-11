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Правительство Украины ввело карантин до 3 апреля
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РИА Новости

Правительство Украины ввело карантин до 3 апреля

16:11 11.03.2020 (обновлено: 18:01 11.03.2020)
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© REUTERS / Mykola TysДезинфекция пассажирского автобуса во Львове
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
© REUTERS / Mykola Tys
КИЕВ, 11 мар – РИА Новости. Правительство Украины ввело карантинный режим в учебных заведениях и запретило проводить массовые мероприятия из-за коронавируса.
Ограничения продлятся три недели.
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10 марта, 13:44
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На прошлой неделе минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
В минздраве рассказали, что состояние пациента стабильное, температура нормальная, имеется слабость, лечение продолжается. За его женой также наблюдают медики, через некоторое время ей снова сделают тест на COVID-19.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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Коронавирус Covid-19
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