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Курц рассказал, как он борется с коронавирусом в Австрии
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РИА Новости

Курц рассказал, как он борется с коронавирусом в Австрии

16:08 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что из-за ситуации с коронавирусом сократил контакт с родителями и пару недель постарается общаться с ними только по телефону.
Ранее Курц призвал население ограничить социальные контакты. Глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер добавил, что пару недель следует избегать рукопожатий, реже ходить по магазинам и совершать вылазки, а также воздержаться от празднеств.
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"У меня очень хорошие отношения с родителями. Мы обычно поддерживаем регулярный контакт, хотя зачастую и не очень продолжительный. Сейчас мы его тоже сокращаем, постараемся пару следующих недель общаться по телефону. Я думаю, это рационально и правильно, таким образом каждый может внести вклад для защиты общества, в особенности пожилых родственников, людей в преклонном возрасте в нашей стране", - сказал Курц на пресс-конференции.
Он рассказал, что в личном общении слышал от многих людей, что все вовсе не так страшно, и в Австрии невозможно повторение того, что сейчас происходит в Италии.
"У меня большая просьба: давайте не будем усугублять ситуацию. В Австрии совсем другая ситуация, нежели в Италии, но если мы посмотрим на ежедневное развитие ситуации с новыми случаями, то заметим, что процесс во всех европейский странах одинаков", - заключил австрийский канцлер.
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Во вторник Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении.
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Занятия в вузах временно прекращены, по возможности на замену им придет удаленное обучение. По словам канцлера, в скором времени правительство примет меры и в отношении школ, чтобы затормозить распространение вируса. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому, а гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться из поездок в Италию.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСебастьян КурцАвстрияИталияВ мире
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