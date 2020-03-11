Курц рассказал, как он борется с коронавирусом в Австрии

ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Канцлер Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что из-за ситуации с коронавирусом сократил контакт с родителями и пару недель постарается общаться с ними только по телефону.

Ранее Курц призвал население ограничить социальные контакты. Глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер добавил, что пару недель следует избегать рукопожатий, реже ходить по магазинам и совершать вылазки, а также воздержаться от празднеств.

"У меня очень хорошие отношения с родителями. Мы обычно поддерживаем регулярный контакт, хотя зачастую и не очень продолжительный. Сейчас мы его тоже сокращаем, постараемся пару следующих недель общаться по телефону. Я думаю, это рационально и правильно, таким образом каждый может внести вклад для защиты общества, в особенности пожилых родственников, людей в преклонном возрасте в нашей стране", - сказал Курц на пресс-конференции.

Он рассказал, что в личном общении слышал от многих людей, что все вовсе не так страшно, и в Австрии невозможно повторение того, что сейчас происходит в Италии

"У меня большая просьба: давайте не будем усугублять ситуацию. В Австрии совсем другая ситуация, нежели в Италии, но если мы посмотрим на ежедневное развитие ситуации с новыми случаями, то заметим, что процесс во всех европейский странах одинаков", - заключил австрийский канцлер.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии по состоянию на утро среды достигло 206.

Во вторник Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении.

Занятия в вузах временно прекращены, по возможности на замену им придет удаленное обучение. По словам канцлера, в скором времени правительство примет меры и в отношении школ, чтобы затормозить распространение вируса. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому, а гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться из поездок в Италию.