Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T16:06+0300
https://ria.ru/20200311/1568441225.html
В ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле Марьинки в Донбассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/155312/41/1553124149_234:452:3072:2048_1036x0_80_0_0_c7e713684c4685e07a00330ce2b40954.jpg
РИА Новости

В ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле Марьинки в Донбассе

16:06 11.03.2020
412
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ДОНЕЦК/КИЕВ, 11 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергает обвинения Киева в обстреле подконтрольного силовикам подконтрольного пункта Марьинка в пригороде Донецка.
Ранее сообщалось, что украинские военные обвинили ополчение ДНР в обстреле населенного пункта Марьинка. По словам силовиков, в зоне обстрела оказалась школа, учеников которых пришлось эвакуировать.
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
10 марта, 21:07
В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника в Донбассе
"В 7.00 по московскому времени нами был зафиксирован обстрел с позиций 28-ой отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины с направления Новомихайловка в направлении Донецка и Марьинки... По окраинам Донецка огонь велся с применением гранатометов и в момент разрывов, для сокрытия направления стрельбы, открывался огонь из стрелкового оружия и автоматических гранатометов по Марьинке. Только по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Украинская сторона поспешила обвинить Народную милицию ДНР и распространила ложную информацию",- сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
В ведомстве добавили, что подразделения ДНР в полном объеме выполняют обязательства, предусмотренные минскими договоренностями и придерживаются режима прекращения огня.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
400000
Обсудить 0
Марьинка (Донецкая область)ДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В партии Порошенко назвали поездку Медведчука в Москву провокацией
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР отметили рост интенсивности обстрелов со стороны силовиков
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ДНР подтвердили удержание 15 украинцев, разыскиваемых Киевом
Родион Мирошник
ЛНР планирует обсудить в Минске новые участки отвода сил в Донбассе
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
Правительство Украины ввело карантин до 3 апреля
Столкновения палестинцев с израильтянами
В Палестине подросток погиб в столкновениях с военными
Видео с задержанными в Крыму исламистами
В Крыму задержали четырех террористов
Автомобили скорой медицинской помощи
В Москве проверят данные о проведении обрезания мальчику на дому
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Архивное фото
Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Курц рассказал, как он борется с коронавирусом в Австрии
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП
Пассажир в аэропорту Шереметьево
Российские туристы рассказали, почему они не носят маски
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
Лента новостейМолния