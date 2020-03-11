В ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле Марьинки в Донбассе

ДОНЕЦК/КИЕВ, 11 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергает обвинения Киева в обстреле подконтрольного силовикам подконтрольного пункта Марьинка в пригороде Донецка.
Ранее сообщалось, что украинские военные обвинили ополчение ДНР в обстреле населенного пункта Марьинка. По словам силовиков, в зоне обстрела оказалась школа, учеников которых пришлось эвакуировать.
"В 7.00 по московскому времени нами был зафиксирован обстрел с позиций 28-ой отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины с направления Новомихайловка в направлении Донецка и Марьинки... По окраинам Донецка огонь велся с применением гранатометов и в момент разрывов, для сокрытия направления стрельбы, открывался огонь из стрелкового оружия и автоматических гранатометов по Марьинке. Только по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Украинская сторона поспешила обвинить Народную милицию ДНР и распространила ложную информацию",- сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
В ведомстве добавили, что подразделения ДНР в полном объеме выполняют обязательства, предусмотренные минскими договоренностями и придерживаются режима прекращения огня.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения