В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1310 человек

В настоящее время в Японии в целях предотвращения распространения вируса отменены массовые мероприятия, концерты, закрыты школы. Крупнейшие парки развлечений в стране - токийские Disneyland и DisneySea, а также осакский Universal Studios Japan - объявили, что не будут возобновлять работу как минимум до 22 марта.