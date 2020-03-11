В Палестине подросток погиб в столкновениях с военными

ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Палестинский подросток погиб, еще 112 палестинцев ранены в столкновениях с израильскими силами безопасности на Западном берегу реки Иордан, заявила РИА Новости официальный представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.
"Семнадцатилетний палестинец погиб и еще 112 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в районе Аль-Арма в окрестности г. Наблуса (Шхем)", - заявила аль-Фукаха.
"Мы оказали первую помощь пострадавшим от боевых и резиновых пуль и слезоточивого газа. Часть раненых была доставлена в районные больницы", - добавила она.
Израильская армия сообщила, что гибель подростка во время подавления серьезных беспорядков в районе Наблуса будет расследована.
"Ранее сегодня к югу от Наблуса произошли серьезные беспорядки, в которых участвовали примерно 500 палестинцев. Мятежники бросали камни в сторону солдат ЦАХАЛ и поджигали шины. Нам известно о сообщениях о погибшем палестинце и нескольких раненых. Инцидент будет расследован", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Акции протеста на Западном берегу реки Иордан не прекращаются с конца января, после оглашения президентом США Дональдом Трампом плана палестино-израильского мирного урегулирования "сделка века" в Вашингтоне.