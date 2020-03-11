В Палестине подросток погиб в столкновениях с военными

"Ранее сегодня к югу от Наблуса произошли серьезные беспорядки, в которых участвовали примерно 500 палестинцев. Мятежники бросали камни в сторону солдат ЦАХАЛ и поджигали шины. Нам известно о сообщениях о погибшем палестинце и нескольких раненых. Инцидент будет расследован", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.