Эксперт предрек рост числа больных коронавирусом в Китае

БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер высказал мнение, что Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер высказал мнение, что Китай может снова столкнуться с ростом числа заболеваний новым типом коронавируса

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по всей стране было выявлено лишь 24 новых случая заражения, из которых 10 были завозными из других стран, еще 13 - непосредственно в китайской провинции Хубэй , которая оказалось очагом распространения заболевания минувшей зимой.

"Это важный вопрос. Еще раз об основных предпосылках: мы говорим о пандемическом вирусе, 60-70% будут инфицированы. Разумеется, он будет вновь распространяться в Китае. Нет причин в этом сомневаться", - заявил Вилер, комментируя данные о снижении темпов распространения вируса в Китае.

Он отметил, что карантин в провинции Хубэй не значит, что когда его снимут, "вирус исчезнет с планеты". "Поэтому очевидно, что в Китае будет рост числа заболеваний. Есть разные волны (эпидемии), но никто не знает, когда это будет и насколько масштабно. Но считать, что что-то можно сдержать от проникновения в страну - это наивно", - добавил он.

Вилер подчеркнул, что речь в настоящее время идет о том, чтобы замедлять распространение вируса, чтобы обеспечить нормальное функционирование системы здравоохранения. "Мы делаем все, чтобы снизить эффект (эпидемии), но то, что Китай снова столкнется с вирусом, с научной точки зрения, это наверняка", - добавил Вилер.