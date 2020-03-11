В Египте гражданам дали отгул из-за надвигающегося мощного урагана

КАИР, 11 мар - РИА Новости. Египетские власти дали отгул работающим гражданам страны в четверг и отменили занятия в школах в связи с надвигающимся на страну мощным ураганом.

"Госслужащим и работникам государственных и частных компаний дается оплачиваемый отгул 12 марта в связи с плохими погодными условиями", - сообщила пресс-служба кабинета министров Египта

Решение не касается ряда критически важных объектов, в том числе сотрудников скорой помощи, полиции, пекарен, служб канализации и других, определяемых властями.

Также премьер-министр страны Мустафа Мадбули отменил занятия во всех школах страны в четверг из-за надвигающейся бури. Пятница и суббота в Египте являются выходными.

Как отмечает пресс-служба, метеорологи предупреждают, что с четверга по субботу почти вся страна окажется под влиянием мощного урагана, который принесет с собой обильные осадки, в ряде мест с градом, а также ураганный ветер, смешанный с песком. В ряде регионов ожидается песчаная буря, в других - наводнения в результате ливней, а в горных районах Синайского полуострова - сели.