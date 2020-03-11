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В Москве проверят данные о проведении обрезания мальчику на дому
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РИА Новости

В Москве проверят данные о проведении обрезания мальчику на дому

15:55 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Следователи в Москве проверяют данные СМИ об оказании на дому медицинской услуги ребенку, после которой он попал в больницу с кровотечением, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
По данным телеканала РЕН ТВ, 8 марта в столичную больницу доставили годовалого ребенка: родственники делали ему обрезание, однако вмешательство прошло неудачно и у мальчика открылось кровотечение.
"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации", - сказала Иванова.
Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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РелигияЮлия ИвановаНовости - Религия и мировоззрениеМоскваПроисшествия
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