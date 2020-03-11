Эксперт рассказал, что может стать стимулом для роста цен на топливо

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Возможное сокращение субсидий от государства нефтяным компаниям при цене нефти в 35 долларов за баррель, а также дешевеющий рубль могут стать стимулом для роста цен на топливо, заявил РИА Новости исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

"Сейчас и Минфин , и Минэнерго заявили, что роста стоимости топлива в стране из-за обрушения нефтяных цен не будет. Но дело в том, что низкие нефтяные котировки сокращают маржу переработки: при средней цене барреля около 35 долларов субсидия от государства нефтяникам сократится на 0,5 триллиона рублей в год. Также стимулом для роста цен на топливо может стать дешевеющий рубль", — прокомментировал Гелемурзин.

Эксперт напомнил, что в 2014 году падение нефтяных цен и снижение курса рубля привели к росту цен на бензин в среднем на восемь-двенадцать процентов.

При этом он отметил, что, в отличие от других стран, стоимость бензина в России не привязана к нефтяным котировкам на мировом рынке. "Существует демпферный механизм — когда государство компенсирует нефтяникам потери из-за разницы стоимости нефти и нефтепродуктов за границей и внутри России. При высоких ценах на нефть продавать дешево топливо внутри страны компаниям невыгодно, и часть прибыли государство выплачивает нефтяникам, чтобы сдержать рост стоимости топлива в России", — добавил он.

"Упавшие цены на нефть означают, что производители начнут зарабатывать на внутреннем рынке больше, чем за счет экспорта, но при этом также часть прибыли они возвращают в бюджет. В марте, если цены на нефть останутся на уровне 35 долларов за баррель, а рубль будет таким же слабым, нефтяники могут заплатить в бюджет около 35 миллиардов рублей (что меньше, чем при цене нефти в 50-60 долларов за баррель. — Прим. ред.). Получается, что и при высоких ценах на нефть, и при низких, топливо в стране может только дорожать. И это уже задача государства — не допустить сильное увеличение цены на бензин и дизтопливо для российских покупателей", — заключил эксперт.

В среду статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что цены на бензин в России не снизятся, как это происходит в США на фоне обвала цен на нефть, но и расти не должны. Также министр энергетики Александр Новак сообщил, что цены на топливо в России будут прогнозируемыми, их рост не превысит инфляцию. Кроме того, изменений в механизм демпфера на фоне падения цен на нефть вносить не планируется, так как он работает.