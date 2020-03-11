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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T16:49+0300
https://ria.ru/20200311/1568439964.html
Эксперт рассказал, что может стать стимулом для роста цен на топливо
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416003_0:42:3493:2007_1036x0_80_0_0_fc1ec2efebbb819cda995cb01ccd8bd9.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, что может стать стимулом для роста цен на топливо

15:52 11.03.2020 (обновлено: 16:49 11.03.2020)
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© РИА Новости / Брайан СмитТабло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
© РИА Новости / Брайан Смит
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Возможное сокращение субсидий от государства нефтяным компаниям при цене нефти в 35 долларов за баррель, а также дешевеющий рубль могут стать стимулом для роста цен на топливо, заявил РИА Новости исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.
"Сейчас и Минфин, и Минэнерго заявили, что роста стоимости топлива в стране из-за обрушения нефтяных цен не будет. Но дело в том, что низкие нефтяные котировки сокращают маржу переработки: при средней цене барреля около 35 долларов субсидия от государства нефтяникам сократится на 0,5 триллиона рублей в год. Также стимулом для роста цен на топливо может стать дешевеющий рубль", — прокомментировал Гелемурзин.
Эксперт напомнил, что в 2014 году падение нефтяных цен и снижение курса рубля привели к росту цен на бензин в среднем на восемь-двенадцать процентов.
При этом он отметил, что, в отличие от других стран, стоимость бензина в России не привязана к нефтяным котировкам на мировом рынке. "Существует демпферный механизм — когда государство компенсирует нефтяникам потери из-за разницы стоимости нефти и нефтепродуктов за границей и внутри России. При высоких ценах на нефть продавать дешево топливо внутри страны компаниям невыгодно, и часть прибыли государство выплачивает нефтяникам, чтобы сдержать рост стоимости топлива в России", — добавил он.
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"Упавшие цены на нефть означают, что производители начнут зарабатывать на внутреннем рынке больше, чем за счет экспорта, но при этом также часть прибыли они возвращают в бюджет. В марте, если цены на нефть останутся на уровне 35 долларов за баррель, а рубль будет таким же слабым, нефтяники могут заплатить в бюджет около 35 миллиардов рублей (что меньше, чем при цене нефти в 50-60 долларов за баррель. — Прим. ред.). Получается, что и при высоких ценах на нефть, и при низких, топливо в стране может только дорожать. И это уже задача государства — не допустить сильное увеличение цены на бензин и дизтопливо для российских покупателей", — заключил эксперт.
В среду статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что цены на бензин в России не снизятся, как это происходит в США на фоне обвала цен на нефть, но и расти не должны. Также министр энергетики Александр Новак сообщил, что цены на топливо в России будут прогнозируемыми, их рост не превысит инфляцию. Кроме того, изменений в механизм демпфера на фоне падения цен на нефть вносить не планируется, так как он работает.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо внутри России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеАлексей СазановМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Александр НовакСШАЭкономика
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