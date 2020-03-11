В Германии обсудят меры по снижению влияния коронавируса на экономику

БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Правительство Правительство ФРГ в пятницу проведет консультации с участием представителей бизнеса о возможных дополнительных мерах по борьбе с экономическим влиянием коронавируса.

Выступая на пресс-конференции по коронавирусу в Берлине, Ангела Меркель отметила, что разделяет оценку главы Европейского центрального банка Кристин Лагард : "мы должны воспринимать ситуацию (с коронавирусом) серьезно".

"Наша глобальная мировая экономическая жизнь - это всегда хрупкая конструкция, которая неохотно реагирует на внешние шоки. Мы должны делать все, чтобы она отреагировала хорошо и устойчивым образом. Это можно сделать путем координированной международной работы", - заявила Меркель.

Она отметила, что Германия как экспортоориентированная страна зависит от состояния мировой экономики. Меркель подчеркнула, что пока рано говорить о том, какое конкретно экономическое влияние будет иметь вспышка коронавируса.