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В партии Порошенко назвали поездку Медведчука в Москву провокацией
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РИА Новости

В партии Порошенко назвали поездку Медведчука в Москву провокацией

15:46 11.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 мар – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует от президента Владимира Зеленского, Службы безопасности и руководства Верховной рады публично отреагировать на поездку депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Москву и заявляет, что данный визит был "сознательной провокацией".
Президент России Владимир Путин во вторник вечером провел в Кремле встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером российской Госдумы Вячеславом Володиным.
"Требуем от президента (Владимира – ред.) Зеленского публичной реакции на эти действия… требуем от СБУ и Госбюро немедленно начать расследование в отношении контактов представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" в российской власти, их допуска к информации, составляющей государственную тайну, и истинных намерений этих политиков в их так называемом "диалоге" с Москвой", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в среду.
Кроме того, "Европейская солидарность" требует, чтобы руководство Верховной рады Украины, а также все депутатские фракции и группы огласили свою политическую оценку этой поездке.
В партии заявили, что расценивают поездку депутатов в Москву как "сознательную провокацию" и считают, что контакты с руководством РФ являются предательством национальных интересов Украины.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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Оппозиционная платформа - За жизньЕвропейская солидарностьВиктор МедведчукПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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