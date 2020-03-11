В партии Порошенко назвали поездку Медведчука в Москву провокацией

"Требуем от президента (Владимира – ред.) Зеленского публичной реакции на эти действия… требуем от СБУ и Госбюро немедленно начать расследование в отношении контактов представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" в российской власти, их допуска к информации, составляющей государственную тайну, и истинных намерений этих политиков в их так называемом "диалоге" с Москвой", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в среду.