Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Девушки в масках на одной из улиц Милана

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция может поразить до 70 процентов населения, заявила канцлер Новая коронавирусная инфекция может поразить до 70 процентов населения, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

При этом она не уточнила, о каких территориях идет речь.

"Когда вокруг бушует вирус, а у населения нет иммунитета, и не существует лекарства, то от 60 до 70 процентов населения будет заражено", — сказала канцлер.

Меркель также призвала страны Евросоюза принять необходимые меры для борьбы с вирусом. По ее мнению, европейские государства должны усилить систему здравоохранения, чтобы не перегружать ее из-за угрозы распространения нового вида пневмонии.

Кроме того, канцлер выступила против закрытия границ в Европе для борьбы с коронавирусом . Она подчеркнула, что приемлемой мерой может стать домашний карантин.

В Министерстве здравоохранения Германии, в свою очередь, отметили, что никакие меры не помогут остановить распространение коронавируса.

По последним данным, число заразившихся Covid-19 по всему миру превысило 118 тысяч, из них четыре тысячи человек скончались.