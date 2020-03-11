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2020-03-11T16:12+0300
https://ria.ru/20200311/1568439139.html
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
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РИА Новости

Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

15:45 11.03.2020 (обновлено: 16:12 11.03.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в масках на одной из улиц Милана
Девушки в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция может поразить до 70 процентов населения, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
При этом она не уточнила, о каких территориях идет речь.
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"Когда вокруг бушует вирус, а у населения нет иммунитета, и не существует лекарства, то от 60 до 70 процентов населения будет заражено", — сказала канцлер.
Меркель также призвала страны Евросоюза принять необходимые меры для борьбы с вирусом. По ее мнению, европейские государства должны усилить систему здравоохранения, чтобы не перегружать ее из-за угрозы распространения нового вида пневмонии.
Кроме того, канцлер выступила против закрытия границ в Европе для борьбы с коронавирусом. Она подчеркнула, что приемлемой мерой может стать домашний карантин.
В Министерстве здравоохранения Германии, в свою очередь, отметили, что никакие меры не помогут остановить распространение коронавируса.
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По последним данным, число заразившихся Covid-19 по всему миру превысило 118 тысяч, из них четыре тысячи человек скончались.
В Европе самая сложная ситуацию наблюдается в Италии: более десяти тысяч случаев заражения, около 630 умерших. В Германии инфицированными оказались около 1300 человек, скончались трое.
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ИталияКоронавирус Covid-19ЕвросоюзАнгела МеркельГермания
Популярные комментарии
Я закончил Мед университет, исходя из того, как организована мед помощь в РФ (в поликлиниках часами сидят кашляющие и чихающие люди; в поликлиниках нет тестов на короновирус), а так же большинство нищих россиян работает на ИП и ООО без больничных... В общем РФ точно переболеет. Слава богу, что смертность не должна превысить 3-х% населения. Для реальной борьбы нужно еще потратить деньги, а в нашей стране деньги пока ценнее людей.
11 марта, 17:42
Indigo City
26105133
Конечно! Скажите спасибо Еврозоне и открытым границам! Где же тут вирус не будет распространяться свободно, если куда хочешь, туда и едешь и тащишь заразу!)))) Наслаждайтесь!
11 марта, 16:47
Maxim Parshelist
27310014
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