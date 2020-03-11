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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T17:04+0300
https://ria.ru/20200311/1568439014.html
Эксперт: говорить о кризисе в российской экономике преждевременно
https://cdn21.img.ria.ru/images/155346/87/1553468733_0:558:2649:2048_1036x0_80_0_0_aa27f8b096c0b47efa5ac49acc832c47.jpg
РИА Новости

Эксперт: говорить о кризисе в российской экономике преждевременно

15:42 11.03.2020 (обновлено: 17:04 11.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 копеек
Монеты номиналом 50 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты номиналом 50 копеек. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Говорить о том, что экономика России стоит на пороге очередного экономического кризиса, преждевременно, заявил РИА Новости доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Соколов.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) во вторник объявило о возможном приближении финансового кризиса, сообщив, что индекс финансового стресса ACRA FSI достиг отметки в 3,1 пункта. Этот индекс оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Граница перехода системы в состояние кризиса — 2,5 пункта. Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать "повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса", уточняет агентство. Например, в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.
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"Можно разделить позицию экспертов АКРА о том, что финансовая система не переходит в состояние кризиса, а лишь возникает рост вероятности подобной ситуации, что подтверждает ситуация 2016 года", — комментирует Соколов.

По его словам, говорить о первых ласточках системного кризиса рано. "Суждения о том, что страна стоит на пороге очередного экономического кризиса, преждевременны, а политика ЦБ, Минфина и правительства, скорее, будет демонстрировать результативность на фоне текущего уровня ключевой ставки и реализации мер по ограничению распространения коронавируса", — считает собеседник агентства.
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"Ситуация с ОПЕК+ является аспектом процессов политического и экономического воздействия, рано или поздно она будет решена и, скорее всего, в виде компромиссного решения. Текущее же снижение курса рубля может и вовсе выгодно использоваться, например в рамках сделки по покупке государством доли Сбербанка", — полагает Соколов.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус Covid-19Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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