Эксперт: говорить о кризисе в российской экономике преждевременно

"Ситуация с ОПЕК+ является аспектом процессов политического и экономического воздействия, рано или поздно она будет решена и, скорее всего, в виде компромиссного решения. Текущее же снижение курса рубля может и вовсе выгодно использоваться, например в рамках сделки по покупке государством доли Сбербанка", — полагает Соколов.