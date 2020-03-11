Эксперт: говорить о кризисе в российской экономике преждевременно

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Говорить о том, что экономика России стоит на пороге очередного экономического кризиса, преждевременно, заявил РИА Новости доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Соколов.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) во вторник объявило о возможном приближении финансового кризиса, сообщив, что индекс финансового стресса ACRA FSI достиг отметки в 3,1 пункта. Этот индекс оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Граница перехода системы в состояние кризиса — 2,5 пункта. Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать "повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса", уточняет агентство. Например, в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.
"Можно разделить позицию экспертов АКРА о том, что финансовая система не переходит в состояние кризиса, а лишь возникает рост вероятности подобной ситуации, что подтверждает ситуация 2016 года", — комментирует Соколов.
По его словам, говорить о первых ласточках системного кризиса рано. "Суждения о том, что страна стоит на пороге очередного экономического кризиса, преждевременны, а политика ЦБ, Минфина и правительства, скорее, будет демонстрировать результативность на фоне текущего уровня ключевой ставки и реализации мер по ограничению распространения коронавируса", — считает собеседник агентства.
"Ситуация с ОПЕК+ является аспектом процессов политического и экономического воздействия, рано или поздно она будет решена и, скорее всего, в виде компромиссного решения. Текущее же снижение курса рубля может и вовсе выгодно использоваться, например в рамках сделки по покупке государством доли Сбербанка", — полагает Соколов.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке.