В Сербии запретили массовые собрания из-за коронавируса

Тюремный надзиратель беседует с родственниками заключенных, которым запретили свидания в рамках принятых мер для сдерживания вспышки коронавируса

БЕЛГРАД, 11 мар - РИА Новости. Власти Власти Сербии запретили массовые собрания в закрытых помещениях, включая митинги в преддверии выборов в парламент, которые запланированы на конец апреля.

На специальной пресс-конференции в среду президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что в стране коронавирусом заражены 12 человек, и призвал тех, кто посещал зараженные регионы или имел контакт с лицами оттуда, обратиться к медикам.

В Сербии на 26 апреля назначены очередные парламентские выборы.

"Мы из (правящей Сербской прогрессивной партии) СПП и наши коалиционные партнеры по психологическим причинам приняли решение перенести все собрания в закрытых помещениях", - сообщил Вучич журналистам и добавил, что для закрытия учреждений образования "еще не пришло время".

Он уточнил, что все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, кроме футбольных матчей на стадионах. Вучич иронично призвал организаторов уличных протестов из оппозиции "продолжать, если хотят, но мыть руки с мылом участникам".

Китая, Ирана, Южной Кореи и Ранее власти Сербии ввели ограничения на въезд иностранцев из Италии Швейцарии . Прибывающие сербы должны проходить медицинский контроль.