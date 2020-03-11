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2020-03-11T16:03+0300
https://ria.ru/20200311/1568438434.html
Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти
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РИА Новости

Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

15:36 11.03.2020 (обновлено: 16:03 11.03.2020)
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© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
"Что касается интересующего вас вопроса по нефти, то, действительно, ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали, и в связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла и пообещала в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ", - заявил Румас в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Видео заявления премьера республики разместила пресс-служба Совмина в Facebook.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
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В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой
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РоссияСергей РумасМоскваМинскБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Можно договариваться, а можно и не договариваться, можно продавать, а можно не продавать. РФ выбирает что ей лучше.
11 марта, 15:49
mmichz.z
1200004
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