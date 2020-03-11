Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
"Что касается интересующего вас вопроса по нефти, то, действительно, ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали, и в связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла и пообещала в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ", - заявил Румас в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Видео заявления премьера республики разместила пресс-служба Совмина в Facebook.