На Урале летевшая рейсом с больным COVID-19 женщина скрылась от врачей

"… Она не входит в перечень просто вернувшихся, она у нас контактная по заболевшим, эта категория должна быть обследована. Иначе она может представлять угрозу для окружающих… До настоящего времени она не найдена", - сказала собеседница агентства. По словам Лучининой, отпустить из-под медицинского наблюдения ее не нельзя, так как ей предписано находиться дома в изоляции 14 дней.