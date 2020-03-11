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На Урале летевшая рейсом с больным COVID-19 женщина скрылась от врачей
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РИА Новости

На Урале летевшая рейсом с больным COVID-19 женщина скрылась от врачей

15:35 11.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 мар – РИА Новости. Жительница Челябинской области, которую после ее возвращения из Италии суд решил принудительно госпитализировать, летела в самолете из Италии с заболевшим коронавирусом, ее необходимо обследовать, но найти не удается, сообщила РИА Новости замруководителя управления Роспотребнадзора по области Светлана Лучинина.
По данным управления, жительница Миасса 29 февраля рейсом Милан-Москва прибыла в аэропорт Шереметьево. Как отмечает минздрав региона, ее еще в аэропорту предупредили, что нужно находиться под медицинским наблюдением. На прошлой неделе к ней приходили терапевты, медсестры, сотрудники полиции, но дверь им никто не открывал, выйти на контакт с женщиной не удалось. Позже выяснилось, что медики все же успели вручить ей предписание о проведении осмотра, но в назначенный день, 6 марта, им никто не открыл.
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По данным Миасского горсуда, суд 6 марта рассмотрел иск главного государственного санитарного врача по городам Миасс, Карабаш, Чебаркулю, Чебаркульскому и Уйскому районам о принудительной госпитализации Ларисы Ясневой в инфекционное отделение для обследования. Суд иск удовлетворил.
"… Она не входит в перечень просто вернувшихся, она у нас контактная по заболевшим, эта категория должна быть обследована. Иначе она может представлять угрозу для окружающих… До настоящего времени она не найдена", - сказала собеседница агентства. По словам Лучининой, отпустить из-под медицинского наблюдения ее не нельзя, так как ей предписано находиться дома в изоляции 14 дней.
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Она добавила, что во вторник врачи застали дома у женщины ее маму, которой и было вручено постановление суда. По данным минздрава региона, накануне матери местной жительницы было зачитано и отдано постановление суда, но увидеть и осмотреть женщину не удалось.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч.
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