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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T15:30+0300
https://ria.ru/20200311/1568437940.html
Памфилова рассказала о символике голосования по Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/155852/64/1558526454_0:143:2860:1752_1036x0_80_0_0_5226579539aad0a856815689e82172f1.jpg
РИА Новости

Памфилова рассказала о символике голосования по Конституции

15:30 11.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредварительные итоги единого дня голосования
Предварительные итоги единого дня голосования
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ЦИК предлагал свои варианты слогана информационной кампании голосования по поправкам в конституцию, но выбор окончательного варианта основан на данных фокус-групп, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В ЦИК перед заседанием в среду представили креативную концепцию информационной кампании голосования по поправкам. По словам Памфиловой, контракт на ее разработку с компанией ИМА-консалтинг (PR-агентство) составил 35,8 миллиона рублей.
Михаил Шмаков
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Центральным элементом логотипа стало изображение конституции, выполненное в красном цвете, и российский триколор. Изображение сопровождается фразой "общероссийское голосование" и информацией о дате его проведения.
Слоган информационной кампании - "Наша страна, наша конституция, наше решение!".
Логотип и слоган будут размещаться на различных информационных материалах, в том числе на билбордах и остановках общественного транспорта. На них также будет указана информация о заказчике - ЦИК РФ и адрес сайта, где будет собрана вся информация о голосовании и поправках - Конституция2020.рф.
"Мы тоже напрягали все свои творческие возможности, спорили. У нашего скромного коллектива было два любимых слогана. Первый "Твоё слово - закон", а второй - это цитата нашего президента "Как народ решит, так и будет". Мы считали, что это самые удачные. Но когда ИМА все собрали и отдали все это ВЦИОМ, на фокус-группах победило что победило... Мы, относясь с уважением, утверждаем то, что понравилось людям", - сказала Памфилова.
Брендбук информационной кампании, по словам Памфиловой, уже направлен в регионы.
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