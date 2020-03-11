Памфилова рассказала о символике голосования по Конституции

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ЦИК предлагал свои варианты слогана информационной кампании голосования по поправкам в ЦИК предлагал свои варианты слогана информационной кампании голосования по поправкам в конституцию , но выбор окончательного варианта основан на данных фокус-групп, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

В ЦИК перед заседанием в среду представили креативную концепцию информационной кампании голосования по поправкам. По словам Памфиловой, контракт на ее разработку с компанией ИМА-консалтинг (PR-агентство) составил 35,8 миллиона рублей.

Центральным элементом логотипа стало изображение конституции, выполненное в красном цвете, и российский триколор. Изображение сопровождается фразой "общероссийское голосование" и информацией о дате его проведения.

Слоган информационной кампании - "Наша страна, наша конституция, наше решение!".

Логотип и слоган будут размещаться на различных информационных материалах, в том числе на билбордах и остановках общественного транспорта. На них также будет указана информация о заказчике - ЦИК РФ и адрес сайта, где будет собрана вся информация о голосовании и поправках - Конституция2020.рф.

"Мы тоже напрягали все свои творческие возможности, спорили. У нашего скромного коллектива было два любимых слогана. Первый "Твоё слово - закон", а второй - это цитата нашего президента "Как народ решит, так и будет". Мы считали, что это самые удачные. Но когда ИМА все собрали и отдали все это ВЦИОМ , на фокус-группах победило что победило... Мы, относясь с уважением, утверждаем то, что понравилось людям", - сказала Памфилова.